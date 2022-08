En La Cañada, el Mundial estará cerca de casa

Por su parte, con el pago de la inscripción, todos los equipos tendrán automáticamente, la camiseta de la selección elegida. “El formato es tal cual como tiene el Mundial. Mientras que al tercero y al cuarto, en vez de quedar afuera, los hago jugar una Copa repechaje. Buscando precios, conseguí un local que me realizó una muy buena propuesta. Ya me entregó 450 camisetas y me está por dar una tanda de 40-60 más. Los modelos son en un 90% similares a los que se usan ahora. En algunos casos llevan una alternativa de otro año”, aseguró Pasquale sobre las vestimentas, que llevan en el pecho el logo del torneo.