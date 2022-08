El juicio contra Cristina: el TOF rechazó la ampliación de declaratoria

El abogado Carlos Beraldi (foto) le dijo al tribunal: “Cumpliendo con la instrucción de mi representada, la doctora Fernández de Kirchner habrá de ampliar su declaración indagatoria, razón por la cual me ha solicitado que introduzca esta petición para que la ampliación se produzca en el día de mañana (por el martes), ya que es la ida inmediata subsiguiente a la finalización del alegato”. El defensor de la vicepresidenta dijo que no se trataba de una solicitud sorpresiva. “Quienes hemos escuchado con paciencia el alegato fiscal, advertimos de una manera inobjetable que se han introducido cuestiones fácticas que en ningún momento fueron debatidas en el juicio y no estuvieron contempladas en el requerimiento de elevación, como la operación de ‘limpien todo’ o una situación en donde se habla de un apagón informativo. Esto requiere de manera imprescindible que fue objeto de esta imputación de una respuesta y nos permitirá efectuar después un alegato técnico”.