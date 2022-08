Se vienen las últimas funciones de Hotel Capricornio

A toda esa mampostería siempre pirata, a toda esa alacena de cuerpos como frascos de especies uno al lado del otro, a todo ese olor a tufo, a telo rutero que la tele no muestra, a toda esa mañosa rama de mentiras, de promesas, a todos esos ratos de cama que otra dramaturgia mostró como síntesis de la vida de esas personas que, casi siempre por el mismo motivo, se encierran, de a una, de a dos, de a tres o cuantas fueran las chispas húmedas que sacamos para afuera cuando, siendo cuerpo, nos damos a otro cuerpo. El amor vendrá o no vendrá. Esto no importa acá. El amor es una palabra abusada, y estos lugares no se inventaron para hablar. Hotel Capricornio, transitorio lugar que, como el teatro, sólo existe si hay vida humana que lo use. Como la butaca desde donde se lo mira, ahí, donde es posible, desde ahí mismo, repito, ser otra cosa además de público. El que mira también espía. Y el ojo no sólo es receptor.