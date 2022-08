Acompañamientos con un toque gourmet

No hay mejor plan para un fin de semana que comerse una rica hamburguesa y pasar un buen rato con amigos y familias. En la arteria principal de Tafi Viejo -avenida Alem 299- se encuentra Banksy Beer, un bar que nació en la época de pandemia, con la finalidad de fusionar el arte más la cerveza. Dentro de su amplia carta, las hamburguesas (foto superior a la derecha) ocupan un lugar destacado, obtenido por su sabor inigualable, donde el pan cuenta con una característica particular porque es elaborado con miel, leche y un poco de manteca. Es por esto que no dudes en visitarlos y seguirlos a través de sus redes sociales para que estés al tanto de sus promociones @banksybeer.