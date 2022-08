Así reaccionó Cazzu cuando se confirmó el romance entre su ex y María Becerra

De todas formas, sus fans no tardaron en interpretarlo: “Chicos, si Cazzu se pelea con maría becerra ya no va a pegar un tema nunca más”, “¿Se pico con María por salir con el ex?”, “Yo cuando mi amiga se come a mi ex”, “María Becerra, te hablan creo”, fueron algunos de los mensajes que recibió, publicó el sitio Teleshow.