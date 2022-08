Carlos Alsina: “Mi compromiso y mi corazón laten en Tucumán, a pesar de todo”

- A veces siento que alguien podría tener el infundado espejismo que “hacerse un lugar” en los países más ricos, en base a trabajo, es algo fácil. Se viviría en una suerte de “paraíso”. Nada más alejado de la realidad. Es necesario, al menos en mi caso, mucho esfuerzo y paciencia. Y la brumosa compañía de la nostalgia por la propia raíz. La pandemia fue un golpe muy duro en todo sentido. No sólo destruyó el circuito de trabajo que había logrado construir durante tres décadas en Italia, que me permitía volver a Tucumán, sino también me produjo una gran angustia e incertidumbre, no sólo por mi futuro individual sino también por el de todo el planeta. Y ahora se suma la guerra que, en Europa, se vive “de más cerca” con mucho temor, por el peligro de una nube nuclear provocada intencionalmente o no.