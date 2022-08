Revés judicial para Alperovich: volvieron a rechazar su pedido para ser juzgado por un jurado de ciudadanos

El ex gobernador de Tucumán José Alperovich sufrió un nuevo revés judicial. La Cámara del Crimen rechazó hoy el pedido del ex mandatario para ser juzgado por un jurado de ciudadanos en la causa en la que está acusado de violar y abusar sexualmente de su sobrina. Esta es la segunda vez que la justicia no acepta el planteo luego que el juez que investigó el caso lo rechazó el mes pasado.