Cambios en el Ipvdu: “Ha sido la mejor decisión del Gobernador", dijo Caponio

Córdoba cuestionó la medida del titular del Poder Ejecutivo (PE) ayer vía Twitter. “El destrato y la falta de respeto con el que me relevaron del cargo de Interventora del Ipvdu es indignante. Me acabo de enterar por los medios de comunicación que me relevaron del cargo que ocupaba sin la más mínima comunicación personal, ni un llamado telefónico, ni siquiera un mensaje de texto”, señaló.