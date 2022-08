"Tiene dos años y toma teta como recién nacido"

Pero, ¿para qué sirve la lactancia cuando el pequeño ha alcanzado los dos años y come de todo? "A esa edad, el niño tiene una gran necesidad de reforzar su autonomía y su 'poder ser' por fuera de mamá. Esto le genera ganas de explorar y sentimientos de ansiedad. Para equilibrar su fisiología exploradora, vuelve seguido a su lugar seguro: el pecho. Las tomas suelen ser cortitas; 'un toco, me cargo y me voy'. El pequeño necesita ir a conquistar el mundo y volver a lo ya conquistado. Es muy fluctuante", contesta Troccoli.