Comercio exterior: estafaron con las cautelares

Las declaraciones de Michel van en la misma línea de los dichos esgrimidos el miércoles por el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, cuando indicó que “existen más de 13.000 operaciones de importación trianguladas de 722 empresas que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro destino y lo traían sobrefacturado a la Argentina. En general, la triangulación se hacía con empresas de no más de un año de antigüedad”. En su primera presentación como ministro, Massa remarcó que se abrirá un registro por 60 días para que las empresas hagan una rectificación (no dijo estafa), pero advirtió que se van a “hacer las denuncias ante la Justicia argentina” contra aquellos que no se presenten a aclarar o rectificar, pero también se hará la denuncia ante la unidad de lavado de dinero de los Estados Unidos, ya que se usaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicción.