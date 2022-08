"El Gobierno encontró un conductor", afirmó Berni tras la asunción de Sergio Massa

Críticas a Guzmán

El ex funcionario nacional se refirió al ex titular del Ministerio de Economía, Martín Guzmán, y sostuvo que este "no tenía" un plan económico. "El país transitaba hacía dos años y medio un destino sin ministro de Economía. Guzmán era un ministro de la deuda: durante dos años y medio no ejerció el cargo, no teníamos un plan económico", remarcó.