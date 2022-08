Massa apenas hilvanó el “Plan Veremos” (y pronto lo sabremos)

Por supuesto que valoran que él quiera encorsetar el déficit, sus promesas de congelamiento del Estado, de no emisión monetaria y que no haya hablado de control de precios, pero no creen que la política le permita finalmente esos contrasentidos con la religión kirchnerista. La revisión de los planes sociales será algo de mucha pulseada, mientras que el tema del fin de los subsidios borrados a quienes no respeten un consumo responsable en luz, gas y agua fue lo que más gustó, Por allí se puede suturar bastante el agujero fiscal.