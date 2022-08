“Vas a tener que probar todo lo que decís”: Claudia Villafañe cruzó en vivo a Verónica Ojeda

“Yo no puedo hacer nada sola porque a mí no me corresponde. Cuando me llega un negocio se lo paso a las personas que lo tienen que resolver”, aseguró Claudia. Ante esta afirmación, Ojeda retrucó: “Vos me dijiste: ‘Tengo un montón de negocios para hacer para el mundial’”. “Sí, porque la gente me llama a mí para hacer negocios y yo se los paso a los abogados. No lo resuelvo yo porque no soy quién”, respondió Villafañe.