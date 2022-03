Verónica Ojeda habló del encuentro con Claudia Villafañe, Dalma y Giannina

Verónica Ojeda habló por primera vez sobre la decisión de participar junto a su hijo, Dieguito Fernando, de la foto grupal del clan Maradona al lado de Claudia Villafañe, Dalma y Giannina.

"Decidimos dejar en la intimidad lo que charlamos. Lo principal es que estamos las tres luchando, yo representando a Dieguito por el fallecimiento de Diego. También Claudia", afirmó Ojeda, en una entrevista con La Tarde del 9 (El Nueve).

Y añadió: "Hay un montón de cosas que tenemos que investigar como las marcas de Maradona. Tenemos que seguir adelante y decidimos juntarnos para hacer justicia".

Villafañe, Ojeda y los herederos de Diego Maradona

La ex pareja de Diego Maradona contó además por qué no estuvieron presentes Diego Jr. y Jana en la reunión.

"Junior obviamente no pudo estar porque está en Italia, firmó su abogado por él y estaba al tanto de todo esto", indicó y agregó: "Él siempre apoyó a la causa y estuvo pendiente a todo lo que se hace acá en la Argentina. Y Jana no estuvo por un tema logístico pero me parece que firmó ayer".