Morof, contra Arnedo: "Lo único paralizado son las obras en San Miguel de Tucumán"

"Es preocupante que crezcan rumores de saqueos y el Gobierno está pensando en 2023 y la Legislatura esté paralizada. No puede ser que en los últimos días los tucumanos no podamos salir a la calle o ir al supermercado tranquilos, y que el Gobierno no haga nada", había dicho el dirigente que forma parte del espacio que encabeza el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro (Partido por la Justicia Social -PJS-, Juntos por el Cambio).