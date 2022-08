El alfarismo critica al gobierno por los ataques a supermercados: "Están pensando en 2023"

"Es preocupante que crezcan rumores de saqueos y el gobierno está pensando en 2023, y la Legislatura paralizada. No puede ser que en los últimos días los tucumanos no podamos salir a la calle o ir al supermercado tranquilos, y que el gobierno no haga nada", sostuvo el funcionario del intendente Germán Alfaro (PJS-JxC).