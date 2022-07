Gerardo Morales dijo que afirmó que si él fuera presidente “los Grabois no duran un minuto”

“Yo, los Grabois que tuviera en mi gobierno, no duran un minuto. En el sentido de: con cargos en el Gobierno. ¿Cómo es el tema? Tiene secretario de Estado, forma parte del Gobierno. Entonces, esos funcionarios no durarían un minuto”, aseveró Morales, quien acotó: “Hay secretarios que no reportan al mando del ministro, o directores que no responden ni al Presidente. Hacen lo que quieren”. Bajo esa postura, indicó que habrá una “oportunidad” para la Nación si se enmiendan este tipo de cuestiones.