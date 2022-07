El lenguaje de la vida

Sylvia Molloy nació en Buenos Aires. Escribió los ensayos Poses de fin de siglo. Desbordes del género en la modernidad (2012), Acto de presencia (1996) y Las letras de Borges (1979). Entre sus ficciones pueden mencionarse El común olvido (2002; 2011), Desarticulaciones (2010) y Vivir entre lenguas (2016). Coeditó los libros Women’s Writing in Latin America (1991) e Hispanism and Homosexualities (1998). Fue Albert Schweitzer Professor in the Humanities Emérita de la Universidad de Nueva York, donde fundó el programa de escritura creativa en español. Murió el 14 de julio pasado, en Nueva York.