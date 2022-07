“La violencia verbal del Presidente contrasta con su pasividad y pésima gestión”

Pero esto no queda ahí, porque CRA remarcó que el Gobierno está malinformado. Según un informe del departamento económico de la entidad, a cargo de Ernesto O’Connor, el año pasado las exportaciones de porotos de soja -realizadas por los productores, mediante los exportadores- totalizaron U$S 2.792 millones. Las exportaciones de aceite de soja alcanzaron los U$S 6.873 millones; y las de harinas y pellets de soja, U$S 11.794 millones. Claro que estas dos últimas no las realizan los productores, sino la industria y los exportadores.