Todo es historia: “Cacho” Chico será un eterno ganador

“Desde San Juan fuimos a Concepción. No me olvido nunca que, cuando íbamos llegando en el 4° lugar, ‘Semilla’ me advirtió que al costado del camino estaba Nasif saludando; al otro día largaba en el TC la que sería su última carrera. Al llegar a Salta, tuvimos problemas con la caja. El equipo Fiat nos hizo la asistencia. En poco más de una hora la desarmaron y arreglaron, poniendo en orden otras cosas también. Salimos hacia Jujuy por la ruta de cornisa y un grupo de amigos nos hizo señas marcando un N° 1. Cerca de Rosario de la Frontera, vimos que lo del 1 era cierto, porque todos los aviones (el del equipo Fiat, el del ACA y el de una radio) nos seguían. En 7 de Abril, en el límite con Santiago del Estero, golpeé el auto y torcí toda la suspensión; igual llegamos cuartos. Otra vez el equipo nos puso el coche en condiciones. Luego, Fiat nos pidió hacer juego de equipo con Zunino, pero al final eso no se dio. Al día siguiente había que ir a Catamarca. Tuvimos que romper el ventilete porque no encontrábamos las llaves. Hicimos un puente para que arranque el auto y rompimos la traba del volante. Casi no nos dejan seguir corriendo. Pero lo hicimos: en ese tramo rompimos el parabrisas, pinchamos un neumático y hasta una piedra que lanzó el auto de Perkins me pegó en la cara y me lastimó. Bajamos el ritmo de carrera y clasificamos cuartos”.