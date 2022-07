La Corte desestimó una denuncia contra la jueza de Paz de Tafí Viejo

La Corte Suprema de Justicia desestimó la denuncia formulada y archivó las actuaciones contra la jueza de Paz de Tafí Viejo, Gabriela Terraf, y la auxiliar Estela Stephan. Ambas habían sido acusadas por los letrados Carlos y Javier López de Zavalía de proceder irregular que “tiende a beneficiar a quienes usurpan tierras en El Cadillal”, en dos causas sobre amparo a la simple tenencia, en los casos “Avellaneda Roque Javier c/ autores desconocidos y “Barraza Cándida C/Víctor Martín Romano”. Argumentaron que la jueza no reúne los requisitos para su tarea porque no posee título de abogada.