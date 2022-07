Alejandro Montiel: “No tenemos que saber todo sobre los personajes”

Pipa, el personaje intrigante de Luisana Lopilato, la muestra en una faceta muy diferente a la mayoría de los trabajos de ella como actriz. Cuando se la observa haciéndose cargo del rol de esta policía golpeada por la vida y determinada, se generan más preguntas que respuestas: “Lo que no se dice de ella se entiende porque hay ciertas cosas que creo que no hay que explicar. ¿Quién es el padre de su hijo? ¿Cómo llega ella ahí? ¿Por qué se esconde? Son cosas que algunos espectadores necesitan saber, pero que está bueno que no lo sepan. No tenemos que saber todo sobre los personajes. Yo opto a veces por no contar caprichosamente, pero también para generar la pregunta en el espectador”.