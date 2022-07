Estrenan "Pipa": un femicidio, corrupción y drama feudal

El filme fue dirigido por Alejandro Montiel, quien llevó adelante la saga. Oriundo del norte, en la película se destaca la impronta del policial. La forma de hablar norteña fue un trabajo particular que se destaca. “Me crié en el norte del país, conozco Cafayate y los rincones de Jujuy por lo que me encantó grabar ahí. En el cine nacional muchas veces no se hace hincapié en las tonadas y me gustó trabajar eso de manera particular”, explicó en conferencia de prensa ayer por la tarde y relató el proceso de los actores provenientes de Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Chile. “Tiene que ver con una mirada no tan centralista que siempre quiero de lograr”, destacó.