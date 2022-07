La actriz salteña Mercedes Burgos se destaca en "Pipa"

Mercedes Burgos tenía 21 años cuando, en 2014,encarnó a Isabel en “La niña de los tacones amarillos”, la ópera prima de Luján Loioco. Su protagonismo en esa película le valió la nominación a los Premios Cóndor de Plata como Revelación Femenina. “Fue una locura, cuando me enteré no lo podía creer. Esa fue mi primera película, me eligieron como protagonista y después me llegó la nominación. Todo me hizo muy feliz”, recordó.