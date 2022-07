Gol de Messi, show de PSG

PSG mostró destellos de buen juego y mucha contundencia. Con Messi y Neymar como abanderados prácticamente pasó por encima a los locales. Sin embargo, pese del abultado resultado Galtier no se mostró del todo conforme. “Trabajamos después de cada partido en este tema, pero aún queda mucho trabajo porque recibimos dos goles y me parece que son dos goles que están de más. Espero que, incluso cuando tengamos una ventaja sustancial, seamos más difíciles de vencer. Tenemos que seguir aprendiendo a defender como equipo”, aseguró el reemplazante de Mauricio Pochettino y fue más allá. “Necesitamos ser más estructurados y menos desordenados. Esta es una línea de trabajo muy importante para no darle chances al rival. Hay que mostrar una cara mucho más dura en los próximos partidos”, sentenció el nuevo técnico de PSG.