PSG quiere ofrecerle una extensión de contrato a Messi: ¿seguirá después del Mundial?

La "Pulga" aclaró que está decidido a cambiar la imagen en esta temporada. "Pienso en poder revertir la situación, en no quedarme con la sensación de haber cambiado de club y que no me haya ido bien. Sé que este año va a ser diferente, ya estoy preparado para lo que se venga, conozco el club, conozco la ciudad, estoy un poquito más acomodado al vestuario, a mis compañeros y sé que va a ser diferente", reveló en aquella entrevista el ex "culé".