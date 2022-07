De Bellis y Peña revelaron cómo convencieron a Francella de volver con “Casados con Hijos”

“La historia fue así, era un tema de conversación una vez al año con Guille, pero él me ponía el ejemplo de Carlos Bianchi en Boca, y me decía ‘volvió y no ganó un partido’. Hasta que una noche en una cena extensa con amigos le digo ‘tendríamos que hacer teatro nosotros’. Y ahí le vi los ojitos azules distintos”, afirmó De Bellis durante una entrevista en el programa LPA (América).