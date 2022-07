“Elecciones ya”, el pedido de socios “rojos”

Fabián Doman, uno de los opositores de la actual dirigencia, criticó duramente lo sucedido. “No me gusta que los hinchas sean tratados de este modo. Está claro que hay un responsable. Todo lo que pasó es un bochorno. No tenía sentido hacer esta Asamblea. Le encuentran vuelta para todo. No les importa el estatuto. Hace 48 horas que Independiente no estaba preparado para convocar a elecciones. Los socios queremos elecciones, queremos votar. No puede haber mensaje más democrático que ese”.