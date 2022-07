El Gobierno pidió "ayuda" a la oposición y Larreta tomó distancia: "No hay plan ni rumbo"

“Entendemos la angustia de la gente. Hay altísima incertidumbre; la gente no sabe qué va a pasar en la Argentina”, dijo Larreta. Y mencionó la “inflación galopante”. Sin embargo, dijo que “declaraciones como esa (de Grabois) no ayudan”. Y reiteró que “no son otra muestra de las contradicciones del equipo de gobierno que confirma que no tiene un plan ni un rumbo”.