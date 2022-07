Los tipos de cambio más usados para llegar al dólar

Este tipo de cambio es operado por aquellos que no están inhibidos y pueden hacerlo por homebanking o por cajero humano de un banco hasta U$S 200 mensuales. Las operaciones se efectúan al valor del dólar que informa la entidad financiera con la que opera más un 30% del impuesto PAIS y un 35% extra a cuenta del impuesto a las Ganancias. No pueden acceder a esta modalidad aquellas personas que no cuenten con ingresos declarados; aquellos que cobran planes sociales y los deudores de tarjeta de crédito con plan de pago a 12 cuotas.