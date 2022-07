Batakis y Cafiero destacaron el récord de las exportaciones durante los primeros cinco meses del año

Asimismo, acumulan un incremento interanual de un 26,6%, y se estima que en los primeros seis meses del año alcancen a U$S 44.500 millones y finalice el año en torno a los U$S 90.000 millones, siendo el máximo volumen en la historia. Los productos exportados de mayor incremento fueron trigo (U$S 1.805 millones), maíz (U$S 998 millones), aceites crudos de petróleo (U$S 922 millones) y biodiesel (U$S 655 millones) empujados por mayores precios, pero también crecieron en cantidades, registrando las Manufacturas de Origen Industrial los mayores valores exportados desde 2013.