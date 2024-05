Maica López García y Carla Agüero, listas para representar al NOA en Mendoza

Maica, formada golfísticamente en el Ingenio La Esperanza, donde trabajaba su padre, también se siente en un buen momento. Asegura que tardó en caerle la ficha de su triunfo en el torneo del Jockey ("empecé a dimensionarlo cuando fui a practicar y todos me felicitaban") y que ese logro también le corresponde en parte a su entorno. "No podría hacerlo sin el apoyo de mi marido, que siempre me incentiva a jugar y a viajar. También es importante el apoyo del profesor Agustín Jauretche, que siempre estuvo cuando las cosas no me salían. Y también es importante ir al gimnasio y mantenerse en forma", detalló la jujeña.