Una carrera espacial de perros y de simios

“Wernher von Braun / cráter de la Luna” refleja una verdad histórica más bien inquietante: el desarrollo de los vuelos espaciales norteamericanos está estrechamente relacionado con el conocimiento y la tecnología nazi. “Pero tuve que consolarme / & Utilizar mis cohetes V2 / Los mismos que le ofrecí al Führer para bombardear Londres / Los mismos con los que la NASA me ordenó enviar simios al espacio / Confieso… / Que alguna vez soñé con ver flamear la esvástica en la Luna / & Que las razas del Cosmos lleven la sangre más pura / Pero ahora veo a mis enemigos / Los mismos que me dieron perdón & cobijo / Los que ya ni me recuerdan…”