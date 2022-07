Las mil caras del transformismo peronista

¿Por qué no ahondar entonces en la idiosincrasia, no siempre dramática en extremo, del movimiento que ha estado en el cruce de todos los caminos políticos desde los años cuarenta? ¿Por qué no ahondar desde perspectivas menos frecuentadas esta semana sobre algunos datos fundamentales de ese movimiento y de las modalidades de quienes lo han conducido, en particular Cristina Kirchner?