“Nadie es químicamente puro”

Cursaba el primer año de ingeniería en los cincuenta en la UNT lo que me permitió asistir a clases de “Análisis Matemático I” que por entonces estaba a cargo del doctor Félix Eduardo Herrera. Ni una mosca se atrevía a perturbar el aire del aula magna de la calle Ayacucho al 400. Las clases tenían un aura cuasi lindera con lo religioso. El preciso y cuidado lenguaje del titular de la cátedra y la aparente morosidad de su modo expresivo conformaban un todo que era la característica invariable del doctor Herrera. Preciso, cuidadoso, dueño del tempo de la clase, el pizarrón mostraba con claridad sus aserciones sobre una disciplina que me cautivó. Por ese descubrir de lo nuevo y sorprendente al ingresar a un mundo que se configuraba en conceptos tales como “límite de una función”, “derivadas”, “infinitésimos”, etcétera. Y conocer que el cálculo infinitesimal había sido una creación del Siglo XVII simultánea de Isaac Newton y de Gottfried Leibniz que generó controversias en su tiempo sobre quién fue el creador primero, me atrajo sobremanera. Recuerdo que hasta me atreví (sí, vale el término: me atreví) por el entusiasmo que tenía por un libro: Cálculo diferencial e integral de W. Granville y P. Smith escrito en francés. ¡Ofrecí traducirlo! Una osadía juvenil. “Ya está en español”, la respuesta del doctor Herrera.