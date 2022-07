Luis Ventura publicó una polémica y lapidaria carta abierta contra Jorge Rial

¡Basta! Yo no me la banco y quizás peque de imprudente al meterme en una lucha que quizás tenga otros intereses, otras intensiones, otros poderes… Si mi viejo viviera quizás me diría que no me meta en baile ajeno, pero América TV es mío, es mi camiseta y mi bandera, y yo sí que laburé todos los días y muchísimas horas para llevar el pan a mi casa y a mi familia, mientras otros sinvergüenzas nadan y ostentaban en la abundancia desmedida.