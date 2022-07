Conocé todos los detalles del reecuentro entre Jorge Rial y Luis Ventura

"Nunca me dijo que me rajaba. Me daba una licencia para cuidarme. No le guardo rencor porque yo estoy acá en América Tv porque Rial me fue a buscar a otro canal y me dijo 'te aseguro 10 años de laburo'. Pasaron 14 años cuando me raja. No está mal. Lo único avisame porque yo tengo una familia", sentenció el panelista de A la tarde.