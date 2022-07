Lionel Messi: la historia de su única foto en el Coloso del Parque con la camiseta de Newell´s

“Si, obvio”, fue la respuesta de Alejandro. “Me gustaría sacarme la duda de si se acuerda de aquel día. Ojalá algún día se me dé y pueda renovar la foto con Leo. Si cumplo eso, ya está, me puedo morir tranquilo. Lo vi jugar al Diego por el showbol en el estadio cubierto de Newell´s, lo vi jugar a Leo en el Coloso y me saqué una foto con él en la cancha. Me falta renovarla y completo todos los sueños”, concluyó Alejandro.