Cisneros le reclamó al director del Banco Nación que se enfoque en su trabajo o que renuncie

Primeramante, Lozano había considerado que no resultaba suficiente el cambio de Batakis por su dimitente antecesor, Martín Guzmán. Luego, el dirigente de centroizquierda menospreció las medidas que había anunciado la funcionaria el lunes. "Fueron para tranquilizar al poder económico. Las señales de mayor ajuste fiscal y monetario y de continuidad del acuerdo con el (Fondo Monetario Internacional) tal cual esta no son buenas señales. En el mejor de los casos nos llevan a una administración de la recesión en la economía argentina, lo cual no creo que sea lo que necesitamos”, había dicho Lozano.