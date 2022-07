Una histeria colectiva programada

Lo que está pasando con los precios, no es por la inflación, sino por la histeria colectiva que se ha creado con la ida el ministro, porque la semana pasada, con inflación y todo, el crecimiento de la Argentina era bastante alto en términos relativos con el mundo. El problema apareció en estos dos o tres días, y se creó una histeria. Cuando vos creás un sentido de existencia de una situación que no es real, no hay manera de contrarrestar eso, que no sea esperar que la realidad te imponga. Hay que dejar que pase esta fiebre -si es que lográs que pase- sin que sean peores las consecuencias. Y cuando pase te vas a dar cuenta de que no era cierto, algo que ha pasado mil veces: esa burbuja, que se pierde el mundo si no pasa esto… Y no pasa nada y la gente sigue viviendo. Va volver la situación en el país a la que era hace diez días, con muchos problemas, pero lo que está pasando hoy es totalmente exagerado. Si vos decís: la Argentina está a punto de entrar en guerra con Brasil o va caer un cataclismo y va a destruir la pampa húmeda o se ha producido un terremoto, entonces tenés una explicación. Acá, no hay ninguna razón para que pase eso. La Argentina está en una situación que, vista de arriba, sin esa pasión nacional, no está quebrada. Eso ocurría si el país tiene más deuda que activos. La Argentina arregló medianamente la deuda, la pateó para adelante, pero su problema serio es con los pobres, pero no tiene problema con la gente que quiere comprar dólares, “son los que crean” este clima.