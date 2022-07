Economía pagó al FMI, en una ronda con récord del dólar “blue”

El Gobierno argentino cumplió ayer con el pago de vencimiento de capital con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto estimado en $ 975 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG la unidad monetaria del organismo), equivalente a U$S 1.285,9 millones. En tanto, el dólar “blue” cerró en $ 273, en medio de una volatilidad que no amaina. El paralelo trepó $ 16 en la jornada de ayer, un valor inédito al cierre, luego de tocar el lunes pasado los $ 280 en forma intradiaria. Por su lado, los dólares financieros no detienen su escalada alcista y volvieron ayer a dispararse con el CCL (contado con liquidación) ya en torno a los $ 300.