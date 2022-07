Viajes al exterior: empresarios del turismo criticaron los dichos de la nueva ministra de Economía

En respuesta a los dichos de la ministra, Hani aseguró que “la incapacidad de generar divisas, empleos y oportunidades es de los funcionarios, no del turismo. Tomar medidas como el Impuesto País; el anticipo de ganancias y la cancelación de las cuotas para viajes al exterior con tarjetas de crédito, está comprobado que fracasó, no solo no cumplen con los objetivos para las que fueron creadas, sino que no hacen más que limitar a una industria pujante que da empleo genuino en cada rincón de la Argentina”, manifestó el presidente de Faevyt.