Jaldo: "Necesitamos que las empresas distribuyan gasoil como corresponde"

En esa linea, aseguró: “Hay un problema de precios, no solo de abastecimiento. Creo que con el faltante de combustible, hay gente que está especulando y haciendo grandes negocios. No puede ser que cuando aparece la plata, aparece el combustible; cuando se pagan $200 hay gasoil para todos, pero cuando se quiere cargar a $145 en la estación de servicio no hay gasoil”.