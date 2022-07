Batakis advirtió que el problema de la inflación "no se resuelve en cinco minutos"

Además, puso énfasis en el alcance que tienen las medidas de control de precios, al señalar que "esperar que una Secretaría de Comercio por sí sola controle los precios sería ingenuo". "(Las causas de la inflación) son de mediano plazo", dijo. Y agregó: "no vamos a reducir la inflación a un dígito en el corto plazo, no se resuelve la inflación en 5 minutos". Luego, lanzó dardos al macrismo, al advertir que "no es una pavada, como decían en la gestión anterior", sino "un tema de larga tradición en Argentina".