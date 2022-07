“Queda claro que Cristina manejará la economía”

Una jornada movida se vivió ayer en el país, sobre todo en la city bancaria por la escalada del dólar blue a $280, y Tucumán no fue la excepción. Sobre el nombramiento de Silvia Batakis como sucesora de Martín Guzmán en la cartera de Economía, el economista Pablo Pero afirmó que “el Gobierno deja en claro que la que va a manejar la economía es Cristina Fernández. O sea, la política está sobre la economía y no se espera tal vez, un ajuste, un sinceramiento, una nueva impronta y por eso tal vez no hubo apuro en nombrarla temprano como para cambiar las expectativas. No le están dando poder de vuelta, están pisando a una nueva jugadora. Entonces no espero grandes cambios desde ahí”.