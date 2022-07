Nueva ministra: en la Legislatura hubo críticas a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández

José Canelada, también se pronunció sobre la nueva ministra y las decisiones que se toman en el Gobierno nacional. “Nos gobierna un Presidente que no tiene poder ni siquiera para designar a los que forman parte de su gabinete, y una vicepresidenta que sólo piensa en sus causas judiciales -afirmó-. Se acerca el final del mandato y están dejando un país en el que la plata no alcanza para llegar a fin de mes, no hay gasoil, volvieron a enfrentar a los argentinos. El problema no es quien sea ministro de Economía, sino Alberto y Cristina”, agregó.