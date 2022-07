Martín Correa: "el fracaso del gobierno es una realidad innegable para todos"

"La salida de Martín Guzmán no sólo es producto de la crisis del Frente de Todos, sino también por el fracaso económico luego de seguir el programa del FMI -dijo Correa-. La necesidad de garantizar dólares para una deuda ilegítima e impagable, paraliza la economía y castiga a los que menos tienen. En nuestra provincia ya están parando los empaques del citrus, la obra pública no existe, todo es precarización y miseria, no hay oportunidades de trabajo genuinas", remarcó.