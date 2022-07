Sexualmente hablando: ¿existe el gaydar?

En la serie “Sex and the city”, Carrie Bradshaw le pedía a Standford, su amigo gay, que activara su “gaydar” cuando le gustaba un hombre pero no estaba segura de si se trataba de un straight. La expresión “gaydar”, que une las palabras gay y radar, hace referencia a una especie de sexto sentido por el que las personas seríamos capaces de detectar si alguien es homosexual o no con sólo mirarlo o tener una mínima interacción. Olfato que supuestamente tendrían más desarrollado los gays (“Ojo de loca no se equivoca”, dicen por ahí).