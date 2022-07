Hasta U$S 50 se permite para cada compra “puerta a puerta”

La disposición se concretó a través de la Comunicación “A” 7535, que establece que a partir del lunes próximo, “las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito (tanto las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra como los otros proveedores no financieros de crédito) no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes en estos rubros”. La medida se da en el marco de las restricciones cambiarias por parte del Banco Central ante la escasez de reservas.