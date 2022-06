El detonante de la separación de Shakira y Piqué no habría sido la infidelidad

García terminó en malos modos su vínculo con Lucila, dado que la acusó de abandono en un momento complicado de su vida: “Lo he pasado muy mal. He tenido que dormir hasta en el coche. Mi ex mujer me arruinó y desapareció. Lo tengo todo documentado. Ahora vivo en un estudio de una habitación por la que pago 300 euros. Estoy pasando necesidades y sólo tengo claro que esta familia me ha hecho mucho daño. En total he perdido cerca de 500.000 euros”.